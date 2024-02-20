Pendik'te Market Binası Yıkımında Yangın Çıktı

Pendik'te eskiden market olarak kullanılan bir binanın yıkım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Gökyüzünü saran siyah duman paniğe neden oldu.

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan bir binada yangın çıktı. Eskiden market olarak kullanıldığı öğrenilen binanın yıkım çalışmaları sırasında iddiaya göre, çelik demirlerin kesildiği esnada çıkan kıvılcımlar alanda bulunan izolasyon malzemelerine sıçradı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonunda çıkan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle panik oluştu. Siyah dumanlar bir anda gökyüzünü kapladı. Yangından yükselen dumanlar nedeniyle D-100 Karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Cemal Bilici isimli bir vatandaş, "Daha önceden burası marketti. Buranın yıkımını yaparken ateş çıkmış. İtfaiye geldi, yangını söndürmeye çalışıyorlar. Polis de yolları kapattı. Ölü ya da yaralı yok ama içeride büyük bir hasar var" diye konuştu. - İSTANBUL