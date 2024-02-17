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Pendik'te Kaymakamlık Lojmanı Önündeki Polis Noktasına Silahlı Saldırı

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Pendik'te motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken silahlı kişiler olay yerinden kaçtı.

Pendik'te Kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı

İSTANBUL - Pendik'te motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken silahlı kişiler olay yerinden kaçtı.

Olay 22.00 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli iki kişi tarafından kaymakamlık lojmanı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Çevredeki polis ekiplerinin zamanında karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olayda ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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