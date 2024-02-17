Pendik'te Kaymakamlık Lojmanı Önünde Silahlı Çatışma: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Pendik'te kaymakamlık lojmanının önünde gerçekleşen silahlı çatışmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Yaşanan silahlı çatışmadan 10 dakika önce, yakınlarda bulunan bir evde hırsızlığa teşebbüs eden şahıslar ile kaymakamlık konutu önünde silahlı çatışmaya giren şahısların aynı kıyafetleri giydikleri, kullandıkları motosikletin aynı olduğu ve bu nedenle silahlı saldırı konusunun aynı şahıslar tarafından hırsızlık amaçlı olabileceği değerlendiriliyor.

Pendik'te dün akşam saat 22.45 sıralarında yaşanan olayda, Pendik Kaymakamı'nın ikametinin bulunduğu lojman önüne gelen motosikletli iki şahıs ile, kimlik kontrolü yapmak isteyen polisler arasında silahlı çatışma çıktı.

Yaşanan olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Silahlı saldırı konusundan 10 dakika önce, saat 22.30 sıralarında, çatışmanın yaşandığı yere 400 metre mesafede bulunan bir adreste, balkondan bir eve girilerek hırsızlığa teşebbüs edildiği, teşebbüsü gerçekleştiren şahıslar ile, kaymakamlık konutu önünde silahlı çatışmaya giren şahısların aynı kıyafetli oldukları, olaylarda kullanılan motosikletin aynı olduğu tespit edildi. Bu nedenle silahlı saldırı konusunun aynı şahıslar tarafından hırsızlık amacıyla yapıldığı şüphesi üzerinde duruluyor. - İSTANBUL