Pendik'te Kaymakamlık Konutu Önünde Polislere Ateş Açan Şahıslardan Birisi Yakalandı

Pendik'te kaymakamlık konutu önünde polislere ateş açan şahıslardan 1'i yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Pendik Batı Mahallesi Gezi Boyu Caddesi üzerinde 16 Şubat'ta saat 22.45 sularında, kaymakamlık lojmanının önünde, motosikletli 2 kişi kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açmıştı. Olay yerinden kaçan 2 kişiden S.Ö. adlı şahıs yakalandı. 7 ayrı suçtan kaydı bulunan S.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli S.K.'yı yakalama çalışmalarının devam ettiği ve şahsın 31 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL