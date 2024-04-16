Pendik'te çekiciyle tehlikeli yolculuğa para cezası

İSTANBUL - Pendik'te çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerinden tespit edilen sürücüye 5 Bin 880 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, geçtiğimiz Pazar günü Pendik'te Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bir çekici aracının seyir halindeyken arka kısmındaki araç kurtarma bölümünde yolcu bulundurarak ilerlediği tespit edilip inceleme başlatıldı. Çalışmalar kapsamında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü M.N. isimli şahıs yakalanarak şahsa ilgili trafik kuralları çerçevesinde 5 bin 880 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan araç sürücüsü trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adliyeye sevk edildi.