Park halindeki araca bagajdan girip ses tesisatını çalan şahıs kamerada Arnavutköy'de sokak içerisinde park halinde olan bir otomobilin bagaj kısmından içeriye giren bir şahıs, ses tesisatını çaldı.

Park halindeki araca bagajdan girip ses tesisatını çalan şahıs kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de sokak içerisinde park halinde olan bir otomobilin bagaj kısmından içeriye giren bir şahıs, ses tesisatını çaldı. Aracın bagaj kısmından içeriye girdiği anlar aynı sokakta park halinde olan başka bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi Üçnar Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre sabah saatlerinde bir otomobili gözüne kestiren şahıs, bagaj kilidini biraz zorladıktan sonra aracın içerisine girdi. Araç içerisinde bulunan ses tesisatını çalan hırsızın park halindeki araca bagajdan girdiği anlar aynı sokakta park halinde olan başka bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bagajdan içeriye giren kişinin ön koltuklar ile arka koltuklar arasında dolaşarak hırsızlık yaptığı anlar görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.