Palandöken Kayak Merkezi'nde Yasaklı Bölgede Snowboard Yapan Şahsa İşlem Yapıldı

Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı bölgede ikazlara rağmen snowboard yapan şahıs tespit edilerek hakkında işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında icra edilen sanal devriye faaliyeti esnasında; 1 şahsın sosyal medya platformunda, Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı bölgede (çığ bölgesi) snowboard yaparken kendisini ikaz eden Jandarma personelinin ikazlarına uymayarak snowboard yapmaya devam ettiğine yönelik video paylaştığı tespit etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerince söz konusu şahıs tespit edildi. Şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci Maddesi (Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel salığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etmek) uyarınca işlem yapıldı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, tatil ve dinlenme amacıyla Kayak Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" denildi. - ERZURUM