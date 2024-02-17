Pakistan'da Seçim Sonrası Protestolar

Pakistan'da 8 Şubat'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulmasına ilişkin devam eden belirsizlik üzerine Imran Khan destekçileri seçimlere hile karıştırıldığı iddialarına karşı ülke çapında protesto gösterileri düzenledi.

Pakistan'da 8 Şubat tarihinde yapılan genel ve yerel seçimlerin ardından sular durulmuyor. Ülkenin yeni hükümetinin kurulmasına ilişkin devam eden belirsizlik nedeniyle cezaevindeki eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri seçimlere hile karıştırıldığı iddialarına karşı ülke çapında protesto gösterileri düzenledi. Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından organize edilen Sindh eyaletindeki gösteride binlerce kişi Pakistan Seçim Komisyonu'nun (ECP)önünde toplandı. PTI Karaçi Temsilcisi Khurram Sher Zaman, parti destekçilerine seslenerek onları anayasal hakları için mücadele ederken sakin ve barışçıl kalmaya çağırdı. Başkent İslamabad'daki gösteride de hile iddiaları protesto edildi. Binlerce kişi "Seçim hilesine hayır" ve "Imran Khan serbest bırakılsın" sloganları attı.

Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan'ın desteklediği bağımsızlar, 266 sandalyeli Ulusal Meclis'te 92 sandalye kazanarak, seçimde en fazla sandalye kazanan grup olurken, hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli olan 134 sandalye sayısına ulaşamadı. Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 79 sandalye kazanarak seçimde ikinci oldu. Pakistan'ın eski Başbakanı ve PML-N lideri Navaz Şerif'in koalisyon hükümeti için seçimde 54 sandalye kazanan Bilawal Butto Zardari'nin liderliğindeki Pakistan Halk Partisi (PPP) ile ittifak görüşmeleri yaptığı ifade edildi. - İSLAMABAD