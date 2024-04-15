Otoyolda trafik kurallarına uymayanlara 13 milyon 630 bin lira ceza yazıldı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 9 günlük bayram tatili boyunca Bölge trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 2 bin 796 araca çeşitli maddelerden 13 milyon 630 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili boyunca güzergah üzerinde ki yoğun denetimleri boyunca yazılan ceza miktarlarını açıkladı. Buna göre ekipler hem Ankara istikametine hem de İstanbul istikametine 9 gün boyunca yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridi ihlali gerçekleştiren, trafiği tehlikeye sokan, makas atan, denetimlerde araçların sigorta veya muayene bulunmayan 2 bin 796 araca toplamda 13 milyon 630 bin 600 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde Bölge Trafik Müdürlüğü sorumluluk sahasında 21 kazada 18 kişi yaralanırken, ölümlü kaza meydana gelmedi.