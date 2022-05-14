Otomobiline yorgun mermi isabet eden kadından magandalara tepki - Haberler

Otomobiline yorgun mermi isabet eden kadından magandalara tepki

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yorgun merminin isabet ettiği otomobilin kaportası delindi.

Olay, Çorlu Reşadiye Mahallesi Atatürk 2. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, mevkisi henüz bilinmeyen ve rastgele havaya açılan ateş sonucu park halindeki bir aracın motor kaputuna yorgun mermi düştü. Olayın ardından sabah saatlerinde aracının hasar gördüğünü fark eden otomobilin sahibi Saliha Saraç, polisi arayıp şikayetçi oldu.

"Rastgele havaya ateş açanlardan nefret ediyorum"

Silahla çevreye rastgele ateş açan şahsa sert tepki gösteren Saliha Saraç, "Bu şahıs kimse cezasını çekmeli. Burada benim çocuğum da olabilirdi. Yoldan geçen herhangi birinin başına da gelebilirdi. Ben de buradan her gün geçiyorum, fabrikada çalışan bir işçiyim. Rastgele havaya ateş açan şahıslara çok sinir oluyorum. Böyle insanlardan nefret ediyorum ya! Kim yaptıysa çeksin cezasını, benim zararımı ödesin" diye konuştu.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.