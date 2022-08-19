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Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Pamukkale ilçesi, İstiklal Caddesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 20 BJY 51 plakalı motosiklet, Suluköprü ışıklarından Çınar istikametine doğru seyir halinde ilerlerken, K.Ç. idaresindeki 20 U 8265 plakalı otomobil sürücüsünün Barış Caddesi'ne dönmek istediği esnada çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet hurdaya dönerken sürücüsü savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı motosiklet sürücüsü A.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, büyük maddi hasarın oluştuğu araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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