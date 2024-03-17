Otobüs durağında unutulan çantadan kıyafet çıktı

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Cacabey meydanındaki otobüs duraklarında unutulan çanta, bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı. Kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre İftar sonrası halkın yoğun olarak kullandığı Cacabey meydanında güvenliği sağlayan yaya devriyeler tarafından fark edilen sahipsiz çanta fark edildi. Meydanda geniş güvenlik önlemi alan polis, araç ve yaya trafiğini çift yönlü kapattı. Alınan önlemlerin ardından özel kıyafetli bomba imha ekipleri tarafından uzaktan kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı.

İncelemelerin ardından trafik tekrar kullanıma açıldı.