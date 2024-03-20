Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 11-18 Mart tarihleri arasında, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, jandarma sorumluluk bölgesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Tütün ve narkotik köpeği ile adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda ise 72 gram eroin, 40 gram kubar esrar, 38 gram metamfetamin, 35 gram kenevir tohumu, 10 gram bonzai maddesi, 5 sentetik hap ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak suçlarından adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE