Osmaniye'de tünel kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tünelde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Kaza, Osmaniye Bahçe ilçesinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Can Dersim Tuncelililer Turizm firmasına ait 62 AF 666 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü 33 DIN 90 plakalı tırın dorsesine çarptı. Tırda önündeki 06 ZDU 218 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu polis ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken otobüsteki yaralıların tahliyesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. - OSMANİYE