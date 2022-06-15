Ormanlık alanda kaçak kazı yaparken yakalandılar Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapılacağı bilgisini aldı. Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, İ.K.(67) ve M.A.(65) isimli şahısları, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dedektör ve 1 adet yeraltı boşluk tespit cihazı ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Jandarma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ormanlık alanda kaçak kazı yaparken yakalandılar - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.