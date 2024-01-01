Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin H.'den haber alamayan arkadaşları durumu mahalle muhtarına ve ardından güvenlik güçlerine bildirdi. Kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan şahıs, yapılan incelemeler sonucu evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen şahsın ölümü ile ilgili inceleme başlattı. - ORDU