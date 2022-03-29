Ordu'da zihinsel engelli yeğenini rehin alan kişi yakalandı

AYBASTI, ORDU (AA) - Aybastı ilçesi Esenli Mahallesi'nde 3 adresten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu hırsızlıklarla ilgili şüphelinin G.Ü. (34) olduğu tespit edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN YEĞENİNİ REHİN ALDI

Polisin yaptığı araştırmada G.Ü'nün ilçedeki Çakırlı Mahallesi'nde bulunan evinde saklandığı belirlendi. Bunun üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şüphelinin adresine giden ekipler teslim olması için çağrı yaptı. Bu sırada şüpheli evde bulunan zihinsel engelli yeğeni A.Ü'yü (12) rehin alarak kendisini odaya kilitledi.

VURULARAK YAKALANDI

Şüphelinin teslim olması için yürütülen ikna çalışmaların sonuç vermemesi üzerine adrese Polis Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı kırarak girdiği sırada şüpheli polislere de makas ile saldırmak istedi. Şüpheli, polis tarafından sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda yara almayan zihinsel engelli çocuk ise ailesine teslim edildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çaldığı iddia edilen 3 cep telefonu ile 1 kamera cihazı ele geçirildi.