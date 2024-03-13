Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanıma yönelik yapılan operasyonda 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. İlde son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında 30 gram esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 6 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.
Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanıma yönelik yapılan operasyonda 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor. İlde son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında 30 gram esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 6 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. - ORDU