Üye Girişi
Haberler

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 5 aylık fiziki ve teknik takip sonucu Ünye ilçesi ile birlikte Samsun, Balıkesir ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 23,75 gram esrar, 14,40 gram metamfetamin, 0,35 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 9 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.Z., Ö.K., H.G., U.G., Y.A., O.Ç., İ.Ö., O.Y., H.Ç., O.B., A.B., F.A., H.E., S.A. ve A.G. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, aynı dosya kapsamında operasyon süreci boyunca gözaltına alınan İ.T., H.Ç., A.Z. ve Z.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Ordu Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ayhan Uzunyayla kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı Ayhan Uzunyayla kaç yaşında, nereli? Halil Tunçay kimdir? CHP Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Halil Tunçay kaç yaşında, nereli? Şinasi Kuytak kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak kaç yaşında, nereli? İsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli? Mürsel Yıldızkaya kimdir? CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kaç yaşında, nereli? Münir Eren kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Münir Eren kaç yaşında, nereli? Murat Yıldız kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Murat Yıldız kaç yaşında, nereli? Ertunç Güngör kimdir? CHP Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Ertunç Güngör kaç yaşında, nereli? Süleyman Kandil kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Süleyman Kandil kaç yaşında, nereli? Beyhan Güler Yılmaz kimdir? Gelecek Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Beyhan Güler Yılmaz kaç yaşında, nereli? Veli Gündüz Şahin kimdir? CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin kaç yaşında, nereli? Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir? CHP İzmir- Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel kaç yaşında, nereli? Murat Bozkurt kimdir? Gelecek Partisi Ankara Altındağ Belediye Başkan Adayı Murat Bozkurt kaç yaşında, nereli? Coşkun Ünal kimdir? CHP Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Coşkun Ünal kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Fidaner kimdir? Gelecek Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Fidaner kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title