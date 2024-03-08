Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 5 aylık fiziki ve teknik takip sonucu Ünye ilçesi ile birlikte Samsun, Balıkesir ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 23,75 gram esrar, 14,40 gram metamfetamin, 0,35 gram bonzai, 6 adet sentetik ecza, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 9 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.Z., Ö.K., H.G., U.G., Y.A., O.Ç., İ.Ö., O.Y., H.Ç., O.B., A.B., F.A., H.E., S.A. ve A.G. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, aynı dosya kapsamında operasyon süreci boyunca gözaltına alınan İ.T., H.Ç., A.Z. ve Z.B. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ORDU