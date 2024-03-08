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Ordu'da trafik denetimleri sonucunda 13 bin 722 araç kontrol edildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 40 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği ve 47 kişinin yaralandığı bildirildi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 2 bin 13 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 40 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 75 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 107 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 61 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 835 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 45 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 111 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 100 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 13 bin 722 araç kontrol edildi, 2 bin 13 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 39 araç trafikten men edildi ve 75 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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