Ordu'da Tarihi Eser Operasyonu: 7 Adet Sikke Ele Geçirildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünye Büro Amirliğince ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede aranan şahıslar üzerine çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar esnasında yakalanan 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ORDU