Ordu'da Tarihi Eser Operasyonu: 7 Adet Sikke Ele Geçirildi
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünye Büro Amirliğince ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede aranan şahıslar üzerine çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar esnasında yakalanan 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ORDU