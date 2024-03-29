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Öldürülerek yol ortasına bırakılan kadının kimliği tespit edildi

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Öldürülerek yol ortasına bırakılan kadının kimliği tespit edildi

Öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep'te yol üzerinde vurulmuş kadın cesedi bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak öldürülen kadının 32 yaşındaki Naciye Cengiz olduğu tespit edildi. Cengiz'in cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken katil zanlısı yada zanlılarını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Gaziantep-Nizip D-400 karayolu 11. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan sürücüler bir şahsın yol ortasında hareketsiz şekilde yattığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde yolda hareketsiz şekilde yatan şahsın silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürülmüş bir kadın olduğunu tespit etti.

Kimliği tespit edildi

Vurularak yol ortasına atılan kadının cansız bedeni, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kimlik tespiti yapılması ve otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıpta yapılan kimlik tespiti sonrası öldürülen kadının Şanlıurfa Birecik nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki Naciye Cengiz olduğu belirlendi. Cengiz'in cansız bedeni, tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı yada zanlıları aranıyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve katil zanlısı ile zanlılarını yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep 3.Sayfa Güncel Haberler

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