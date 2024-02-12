Nusaybin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Akarsu Kavşağı'nda 16 SH 107 plakalı otomobil ile markası ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN