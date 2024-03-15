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Nusaybin'de Minibüs Çocuğa Çarptı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa plakası belirlenemeyen minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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