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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

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Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 5,12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

NİĞDE - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 5,12 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 19 şüpheli; yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan 19 şüpheliden 14'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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