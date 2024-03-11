Niğde'de köpek dövüştürenlere 533 bin 275 TL ceza
Niğde'de köpek dövüştürüldüğü tespit edilen 83 kişiye 533 bin 275 TL para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenleyerek suçüstü yakalanan şüphelileri adli makamlara teslim etti.
Niğde'de köpek dövüştüren 83 kişiye 533 bin 275 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde merkeze bağlı Gösterli Köyü'nde köpek dövüştürüldüğü bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, 83 şüpheliyi köpek dövüştürürken suçüstü yakaladı.
Dövüştürülen 2 köpek şüphelilerin elinden alınarak hayvan rehabilitasyon merkezine teslim edilirken, 83 şüpheliye 533 bin 275 TL para cezası kesildi. - NİĞDE