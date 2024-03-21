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Niğde'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 5 kişi yaralandı

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Niğde'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilburç-Kırkpınar yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller hurdaya dönerken, kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobiller çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Hastane 3.Sayfa Güncel Haberler

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