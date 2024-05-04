Niğde'de Hırsızlık Olayları Aydınlatıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri nisan ayında meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlattı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında Niğde merkezde Nisan ayında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 11 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

5 ayrı açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, 2 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüpheli, işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere 11 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Suça konu hırsızlık malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, çalıntı kaydı girilen 2 otomobil bulunarak ilgili birime, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu ile ilgili olarak 1 adet bisiklet bulunarak sahibine teslim edildi.

Hakkında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suçundan aranma kaydı bulunan 1 şahıs ise ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi. - NİĞDE