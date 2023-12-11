Niğde'de cadde üzerinde unutulan çanta, polisi harekete geçirdi.

Merkez Dr. Sami Yağız Caddesi'nde elektrik trafosu üzerine bırakılan çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı ve caddeyi araç trafiğine kapattı. Bırakılan çantanın sahibinin uzun süre çıkmaması üzerine çanta bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan şüpheli çantadan laptop ve kişisel eşyalar çıktı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE