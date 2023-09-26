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New York Eyalet Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ve Trump Organization'ı ellerindeki malvarlıkların net değerini...

3. Sayfa Haberleri

New York Eyalet Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ve Trump Organization'ı ellerindeki malvarlıkların net değerini yıllarca abartarak banka kredileri ve sigorta konusunda daha iyi şartlar elde etmek bankaları ve sigortacıları dolandırdığına hükmetti.

New York Eyalet Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ve Trump Organization'ı ellerindeki malvarlıkların net değerini yıllarca abartarak banka kredileri ve sigorta konusunda daha iyi şartlar elde etmek bankaları ve sigortacıları dolandırdığına hükmetti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump New York Banka Suç Hukuk 3. Sayfa Ekonomi Haberler

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