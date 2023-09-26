New York Eyalet Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ve Trump Organization'ı ellerindeki malvarlıkların net değerini...

New York Eyalet Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ve Trump Organization'ı ellerindeki malvarlıkların net değerini yıllarca abartarak banka kredileri ve sigorta konusunda daha iyi şartlar elde etmek bankaları ve sigortacıları dolandırdığına hükmetti.