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Nevşehir'de Rüşvet Operasyonu: 8 Tutuklama

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Nevşehir merkezli 76 ilde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, noter vekili aracılığıyla taşıtlarla rüşvet karşılığında sahte belge düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şahıstan 8'i tutuklandı.

Nevşehir merkezli 76 ilde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, noter vekili aracılığıyla taşıtlarla rüşvet karşılığında sahte belge düzenleyerek devleti zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şahıstan 8'i tutuklandı.

Avanos ilçesindeki noter üzerinden rüşvetle işlem yaptıkları iddiasıyla Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatmıştı. Taşıtların cins, renk ve teknik değişiklik işlemlerinde rüşvet karşılığı 15 bin usulsüz işlem yapıldığını belirleyen ekipler, 76 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 234 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, noter vekili İsmail V. ile organize çalışan M.A., H.B., M.C., E.İ. ve K.K.'nin çeşitli illerden kendilerine başvuran kişilere rüşvet karşılığında sahte belge düzenlediklerini tespit etti. "Suç işlemek için örgüt kurma", "rüşvet alma-verme", "resmi belgede sahtecilik", nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Noter Başkatibi İsmail V.'nin de bulunduğu 11 şüpheli Avanos Adliyesine sevk edilmişti. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken 3 şüphelide adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca, operasyonun düzenlendiği 76 ilde rüşvet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 223'ü de bulundukları illerde adli mercilerce ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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