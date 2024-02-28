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Nevşehir'de İş Yeri Tartışması Kanlı Bitti

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Nevşehir'de yaşanan bir iş yeri tartışması sonucunda Ümit K., Gökhan Güveren'i pompalı tüfekle kovalayarak başından vurdu. Olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla birlikte 4 kişi tutuklandı.

Nevşehir'de Ümit K. isimli kişi, iş yerine gelen Gökhan Güveren ile tartıştıktan sonra şahsı pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Sokağa kaçan Güveren'e arkasından ateş eden Ümit K., şahsı başından burdu. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, cinayet anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin ara sokağında meydana geldi. Aralarında alacak verecek konusundan husumet bulunan Gökhan Güveren, Ümit K.'nin iş yerine gitti. Burada tartışan ikiliden Güveren, daha sonra iş yerinden çıkarak kaçmaya çalıştı. Gökhan Güveren'in peşinden dışarı çıkan Ümit K., pompalı tüfek ile önce iş yerinin içinde daha sonra da ara sokakta Güveren'e ateş etti. Başından vurulan Gökhan Güveren ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ümit K.'nin bir ticari taksi ile kaçtığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri zanlının Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında ikamet eden akrabası M.A.'nın evinde saklandığını belirledi. Jandarma ekipleri ile birlikte eve operasyon düzenleyen polisler, katil zanlısı Ümit K. ile birlikte 10 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ümit K.'nin 2012 yılında Kayseri'de işlediği bir başka cinayetten dolayı cezaevine girdiği ve pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından kısa sürede yakalanan Ümit K. ile birlikte cinayet sonrası Ümit K.'nin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri belirlenen Doğan E., Harun T. ve Cengiz Ç. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Cinayet zanlısını evinde sakladığı belirlenen M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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