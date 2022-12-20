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Nevşehir'de 7 bin 82 araç sürücüsü sorgulandı

3. Sayfa Haberleri

Nevşehir'de 7 bin 82 araç sürücüsü sorgulandı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 7 bin 82 araç sürücüsü sorgulandı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 7 bin 82 araç sürücüsü sorgulandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 7 bin 82 araç sürücüsünün kontrolü yapılırken, meydana gelen 22 yaralamalı kazada 25 şahıs yaralandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 17 araç trafikten men edilirken bin 740 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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