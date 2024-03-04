Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Nevşehir- Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında seyir eden Hamza Ö.'nün kullandığı 46 KK 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan otomobilden kopan parçalar nedeniyle aynı istikamete giden Metin E.'nin kullandığı 38 AHP 574 plakalı otomobil ve Ömer S.'in kullandığı 38 AGA 564 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 38 AGA 564 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Sökmen, 38 HP 574 plakalı otomobil sürücüsü Metin Ergüneş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Servet Ergüneş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yararlanan 6 kişi de Nevşehir ve Kayseri'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - NEVŞEHİR