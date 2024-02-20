Trabzon'un Araklı ilçesinde 6 kez ahır kapısını kemirerek içeriye giren ve koyunları telef eden nesli tehlike altındaki porsuk, köpekler tarafından telef edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Yolgören Mahallesi'nde son bir ay içerisinde 6 kez ahır kapılarını kemirerek içeriye giren porsuk, çok sayıda koyunun telef olmasına neden oldu. Koyunları telef olan hayvan sahipleri tedbir alsa da önüne geçemedi. Koyunların yabanı hayvan tarafından telef olduğu tespit eden hayvan sahipleri ahırları köpekler ile koruma altına aldı. Sabah saatlerinde tekrar ahır kapısını kemirerek içeriye girmeye çalışan porsuk bu sefer yakayı ele verdi. Porsuğun ahıra girdiğini fark eden köpekler uzun süre mücadele verdi. Köpekler tarafından boğulan porsuk telef olurken bir köpek ise yaralandı. - TRABZON