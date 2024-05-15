Yozgat'ta görevli polis memuru kalp krizi sonucu şehit oldu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazillili polis memuru Hüseyin Baburşah, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamayarak şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Nazillili polis memuru Hüseyin Baburşah (54), ekip otosunda kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Baburşah, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Baburşah'ın cenazesi Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılacak tören sonrasında memleketi Nazilli'ye getirilecek. - AYDIN