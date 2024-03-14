Muş'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara üretim ve paketlemesi yapılan 5 adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 bin dal boş makaron, 280 dal doldurulmuş makaron, 106 paket gümrük kaçağı sigara, 10 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti, 5 bin 150 gram kıyılmış tütün, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı" denildi. - MUŞ