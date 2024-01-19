Muğla'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 23 Nisan Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, en öndeki aracın ani fren yapması dolayısıyla arkasından gelen 2 araç duramayınca zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA