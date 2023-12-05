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Muğla'da Tır ile Otomobil Çarpıştı

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafik polisi ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Bulvarı üzerinde Bodrum istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı bir tır, Menteş kavşağını geçtiği esnada, 65 ABT 003 plakalı otomobilin yol çalışması yapılmak için duba ile işeretlenen alandan yola bir anda çıkmasıyla trafik kazası yaşandı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafik polisi ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

23 Nisan Bodrum Muğla Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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