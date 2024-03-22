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Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla'nın Milas ilçesi Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas istikametine seyir halinde olan R.M.K.(24) idaresindeki 35 DA 666 plakalı motosiklet ile Menteş mevkiinden Ofis Kavşağı'na seyir halinde olan H.G.G.(33) plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, kazada motosiklet sürücüsü R.M.K.(24) ile motosiklette yolcu olarak bulunan D.C.Ö.(22) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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