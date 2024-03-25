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Muğla'da Narkotik Operasyonları: 27 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 22-25 Mart tarihleri arasında Muğla genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 19 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; 5 kilogram skunk, 728 gram kokain, 217 gram esrar, 181 gram Metamfetamin, 39 adet Sentetik Ecza maddesi, 2 adet kağıda emdirilmiş sentetik Bonzai, 2 adet Ecstasy hap, silah, 15 adet fişek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 27 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 9 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem, 17 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7 şahıs tutuklandı, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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