Muğla'da Narkotik Operasyonları: 27 Şüpheli Gözaltına Alındı
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 22-25 Mart tarihleri arasında Muğla genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 19 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda; 5 kilogram skunk, 728 gram kokain, 217 gram esrar, 181 gram Metamfetamin, 39 adet Sentetik Ecza maddesi, 2 adet kağıda emdirilmiş sentetik Bonzai, 2 adet Ecstasy hap, silah, 15 adet fişek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda 27 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 9 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem, 17 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7 şahıs tutuklandı, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - MUĞLA