Muğla'da aranan şüpheli yakalandı

Muğla polisinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda adam öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 10 yıldır adam öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelinin Fethiye'de olduğunu tespit etti. Şüpheli Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin ortak operasyonu sonucu Fethiye İlçesi Taşyaka Mahallesinde yakalandı. Yakalanan şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA