Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi Armutlu koyunda yasa dışı yollardan kaçış hazırlığında olan çoğunluğu çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça ilçesi Armutlu Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından kara üzerinde bulunan 13'ü çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA