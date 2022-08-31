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Muğla 3. sayfa haberi | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün; Muğla'da herhangi bir olumsuzluk yok

3. Sayfa Haberleri

Muğla 3. sayfa haberi | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün; Muğla'da herhangi bir olumsuzluk yok

Muğla haberleri: Ege Denizi'nde 15 dakika arayla meydana gelen ve Muğla'da da hissedilen 4.7 ve 5.1 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Günün, il genelinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

Ege Denizi'nde 15 dakika arayla meydana gelen ve Muğla'da da hissedilen 4.7 ve 5.1 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Günün, il genelinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün depremden sonra yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun. Ege Denizi açıklarında art arda meydana gelen ve Muğla'mızda da hissedilen 5.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizden aldığımız ilk bilgiler doğrultusunda herhangi bir olumsuz ihbar şuan itibariyle bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

AFAD verilerine göre saat 12.56'da Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden yaklaşık 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem Muğla, İzmir ve Aydın'da da hissedildi. Sarsıntı yerin 7.03 kilometre derinliğinde yaşandı. - MUĞLA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osman Gürün Ege Denizi Muğla 3. Sayfa Haberler

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