Kaan Çam'ın ailesi, Farah Zeynep Abdullah'ı bulmak için evden kaçan oğulları için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kaan'ın ailesi, genç yaşta kaçan oğullarının arabesk müzik tutkunu olduğunu ve saçlarını keserek kendisine Müslüm Gürses bıyığı yaptığını da belirtti. Müge Anlı Kaan Çam kimdir? Kaan Çam olayı nedir?

MÜGE ANLI, KAAN ÇAM OLAYI NE?

Kaan Çam'ı bulmak için Müge Anlı'ya başvuran ailenin çabaları devam ediyor. 15 yaşındaki genç, Müslüm Gürses hayranı olarak biliniyor ve İstanbul'a ünlü olma hayaliyle geldiği belirtiliyor. 15 yaşındaki Kaan'ın Müslüm Gürses'e hayran olduğu ve arabesk müziğe olan tutkusunu yansıtmak için saçlarının önünden kestiği ve takma bıyık taktığı belirtiliyor.

KAAN ÇAM FARAH ZEYNEP ABDULLAH OLAYI NE?

Görgü tanıkları, Kaan'ın sevgilisini bulmaya çalıştığını ve nerede oturduğunu sorduğunu ifade etti. Kaan, sevgilisinin kim olduğunu merak edenlere elinde resminin olmadığını belirtti ve Farah Zeynep Abdullah'ın resmini internetten göstererek onun sevgilisi olduğunu söyledi.