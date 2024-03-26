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Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Motosikletler kafa kafaya çarpıştı : 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sürat motosikleti ile elektrikli motosikletin kafaya kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nenehatun Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve plakası takılı olmayan elektrikli motosiklet ile karşı yönden gelen M.A. idaresindeki 41 AOT 909 plakalı sürat motosikletli kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler yola savrulurken, sürat motosikleti yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kocaeli Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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