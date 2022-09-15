Motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuğun vücudunda kırıklar oluştu 3. Sayfa Haberleri Siirt'in Eruh ilçe merkezinde motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Siirt'in Eruh ilçe merkezinde motosikletin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı. Alınan bilgilere göre, Eruh kent merkezinde motosiklet sürücüsünün çarptığı 3 yaşındaki Yavuz Selim Ç. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar olan çocuğun ameliyata alınacağı öğrenildi. - SİİRT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Siirt Eruh 3. Sayfa Haberler

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