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MİT'ten Suriye'de operasyon: Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

MİT'ten Suriye'de operasyon: Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı Tuba Karakoç etkisiz hale getirildiPKK/YPG adına geçmişte Türkiye'de eylem yapmayı planlayan ve örgüt içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı Tuba Karakoç, MİT'in Suriye'nin Ayn El...

MİT'ten Suriye'de operasyon: Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi

PKK/ Ypg adına geçmişte Türkiye'de eylem yapmayı planlayan ve örgüt içerisinde uzun süredir faaliyet gösteren Zin Kobani/Cudi Egid/Sorxwin kod adlı Tuba Karakoç, MİT'in Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Kobani Suriye YPG 3. Sayfa Haberler

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