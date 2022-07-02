Mısır'da Kızıldeniz kıyı şeridi kapatıldı - Haberler

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Mısır'da Kızıldeniz kıyı şeridi kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mısır'da Kızıldeniz kıyı şeridi kapatıldı

Mısır'ın Hurgada kentinde denizde köpek balığının saldırısına uğrayan kadının hayatını kaybetmesinin ardından Kızıldeniz kıyı şeridi kapatıldı.

Mısır'ın Hurgada kentinde denizde köpek balığının saldırısına uğrayan kadının hayatını kaybetmesinin ardından Kızıldeniz kıyı şeridi kapatıldı.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti ve turizm merkezi Hurgada'da Avusturyalı bir kadın Sahl Hasheesh beldesi açıklarında yüzdüğü sırada köpekbalığının saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Yetkililer yaşanan olay üzerine bölgeyi üç gün boyunca kapatarak dalış, şnorkelli yüzme, rüzgar sörfü ve uçurtma dahil tüm deniz faaliyetlerinin yasaklandığını ve balıkçı teknelerinin de Hurgada açıklarında durmasına izin verilmediğini duyurdu.

Bölgede, 2020 yılında Ukraynalı bir çocuk köpekbalığı saldırısında kolundan yaralanmış, Mısırlı bir tur rehberi de bir bacağını kaybetmişti. - HURGADA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mısır 3. Sayfa Haberler

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