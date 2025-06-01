Milletvekili Mahmut Dindar Kayseri'de Kaza Geçirdi

Kayseri'de oynanacak olan Vanspor FK- Batman Petrolspor TFF 2. Lig play-off final maçına giderken kaza yapan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri'de tedavi altına alındı.

Final maçını izlemek için Kayseri'ye hareket eden DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar'ın bulunduğu 06 ER 940 plakalı otomobil, Kayseri-Kırşehir karayolu Topaklı mevkiinde kaza yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dindar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dindar'ı hastanede ziyaret ziyaret eden DEM Parti Van İl Başkanı Veysi Dilekçi, "Milletvekilimiz Ankara'dan maçı izlemek için yola çıkmıştı. Kayseri'ye 70 kilometre mesafede yağışın yoğun olmasından dolayı aracın kayması sonucunda orta refüje çarpıyor. Şu anda hayati tehlike söz konusu değil, bilinci açık. İnşallah farklı bir şey çıkmaz, biran önce taburcu olur" dedi. - KAYSERİ